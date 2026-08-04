В Крыму продлили запрет на прием детей в лагеря до конца 2026 года

Запрет на размещение детей в санаториях и лагерях Крыма, а также на их участие в спортивных и массовых мероприятиях региона продлили до конца 2026 года.

В Крыму продлили запрет на бронирование и прием детей в лагеря, санатории и другие оздоровительные организации. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

​Данные ограничения будут действовать с 1 сентября до 31 декабря 2026 года.

​Кроме того, до конца года запрещен прием не зарегистрированных в Крыму несовершеннолетних для участия в спортивных сборах, соревнованиях, фестивалях, экскурсиях и других мероприятиях.

Напомним, ранее запрет на посещение лагерей в Крыму действовал с 22 июня по 1 сентября 2026 года. Указ был подписан в целях обеспечения общественной безопасности в связи с непростой обстановкой в регионе.