Нальчик получил новые автобусы для городских маршрутов

Гости и жители Нальчика теперь смогут совершать поездки по Нальчику на новых автобусах: столица Кабардино-Балкарии получила 16 таких машин.

Новые автобусы для обслуживания городских маршрутов общественного транспорта получил Нальчик, такое сообщение распространил Минтранс КБР.

Столица Кабардино-Балкарии обзавелась ими в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"В регион поступила очередная партия современных пассажирских автобусов – 16 машин среднего класса ПАЗ Vector NEXT"

– Минтранс КБР

В сообщении говорится, что автобусы снабжены кондиционерами, в них установлена система видеонаблюдения. Машины приспособлены под потребности людей с ОВЗ.

В общей сложности за последние 2,5 года транспортный парк Нальчика пополнился 75 новыми автобусами.