Вестник Кавказа

Пакистан стремятся продлить перемирие США и Ирана на два месяца — СМИ

Флаги США Ирана и Пакистана
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Пакистан, оказывая посреднические усилия в переговорах США и Исламской Республики, предлагает еще 60 дней перемирия для разрешения всех споров, пишут СМИ.

Пакистанские посредники в американо-иранских переговорах хотят убедить Вашингтон и Тегеран продлить перемирие еще на 60 дней, пишет агентство Анадолу со ссылкой на источники.

Отмечается, что Исламабад рассчитывает еще на два месяца переговорного процесса для того, чтобы "достичь окончательных договоренностей по урегулированию конфликта".

"Пакистанские правительственные источники заявили в среду "Анадолу", что Пакистан старается договориться о новом периоде в 60 дней с целью достигнуть окончательное соглашение, в рамках исламабадского меморандума, для прекращения длящейся несколько месяцев войны США и Ирана"

— СМИ

В публикации утверждается, что Исламабад добивается активизации переговоров по открытию Ормузского пролива и отмены санкции против ИРИ.

Как рассказали источники, переговорщики с обеих сторон "негласно согласились не возобновлять удары друг по другу".

"Обе стороны обмениваются сообщениями через Исламабад для выработки предварительных основ, прежде чем объявить о возобновлении и продлении прямых переговоров"

— источник

Анадолу пишет, что между США и Ираном все еще сохраняются глобальные разногласия.

Главным образом, это связано с Ормузом, поскольку американцы хотят его открытия и возобновления переговоров одновременно, а иранская сторона выступает прекращения огня Израилем в южном Ливане, до открытия пролива, пояснили источники агентства.

"Тегеран показал положительный настрой к новым идеям. Но по ключевым вопросам конкретных решений пока нет"

— СМИ

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.