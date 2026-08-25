Пакистан стремятся продлить перемирие США и Ирана на два месяца — СМИ

Пакистан, оказывая посреднические усилия в переговорах США и Исламской Республики, предлагает еще 60 дней перемирия для разрешения всех споров, пишут СМИ.

Пакистанские посредники в американо-иранских переговорах хотят убедить Вашингтон и Тегеран продлить перемирие еще на 60 дней, пишет агентство Анадолу со ссылкой на источники.

Отмечается, что Исламабад рассчитывает еще на два месяца переговорного процесса для того, чтобы "достичь окончательных договоренностей по урегулированию конфликта".

"Пакистанские правительственные источники заявили в среду "Анадолу", что Пакистан старается договориться о новом периоде в 60 дней с целью достигнуть окончательное соглашение, в рамках исламабадского меморандума, для прекращения длящейся несколько месяцев войны США и Ирана"

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В публикации утверждается, что Исламабад добивается активизации переговоров по открытию Ормузского пролива и отмены санкции против ИРИ.

Как рассказали источники, переговорщики с обеих сторон "негласно согласились не возобновлять удары друг по другу".

"Обе стороны обмениваются сообщениями через Исламабад для выработки предварительных основ, прежде чем объявить о возобновлении и продлении прямых переговоров"

— источник

Анадолу пишет, что между США и Ираном все еще сохраняются глобальные разногласия.

Главным образом, это связано с Ормузом, поскольку американцы хотят его открытия и возобновления переговоров одновременно, а иранская сторона выступает прекращения огня Израилем в южном Ливане, до открытия пролива, пояснили источники агентства.

"Тегеран показал положительный настрой к новым идеям. Но по ключевым вопросам конкретных решений пока нет"

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