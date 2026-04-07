Главы МИД РФ и Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Главы внешнеполитических ведомств России и Египта – Сергей Лавров и Бадер Абдельати — провели телефонный разговор и обсудили напряженность в регионе Ближнего Востока.

Москва и Каир считают необхимым активизировать политико-дипломатические усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке, говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Как рассказали в ведомстве, по инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по вопросам египтян за рубежом Египта Бадром Абдельати.

"Подчеркнули необходимость активизации коллективных политико-дипломатических усилий, нацеленных на разрядку напряженности и формирование надежных основ региональной безопасности"

— МИД России

Сергей Лавров и Бадер Абдельати выразили единое мнение относительно необходимости урегулирования палестинской проблемы на основе решений ООН, также рассказали в министерстве.

Кроме того, одной из основных тем беседы стали вопросы двусторонней повестки и актуальные аспекты российско-египетских отношений.