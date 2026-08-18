АТОР сообщила о резком падении цен на путевки в Турцию и ОАЭ

В АТОР рассказали о заметном снижении минимальных цен на отдых в Турции и ОАЭ для российских туристов в начале сентября на 18-23% по сравнению с концом августа.

Отдых в Турции и ОАЭ для российских туристов в начале сентября подешевел на 18-23% по сравнению с концом августа. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

​В организации уточнили, что минимальные цены на туры с вылетом 1-13 сентября снизились почти на всех популярных пляжных направлениях. Сильнее всего за неделю подешевели ОАЭ и Турция — на 23,1% и 17,6% соответственно.

​Поездка в Турцию на двоих с перелетом и форматом "все включено" теперь обойдется менее чем в 81 тыс руб. В ОАЭ минимальная стоимость тура рухнула сразу на 25,4 тыс руб — до 84,6 тыс руб. Благодаря этому страна обошла Египет и вышла на второе место в рейтинге доступности.

​Египет оказался единственным направлением из шести, где минимальные цены за неделю выросли. Туры подорожали на 16,9 тыс руб, или примерно на 17%, и теперь стоят от 116,4 тыс руб.

​В Ассоциации отметили, что цены на туры в Таиланд от 121,7 тыс руб на двоих и на Хайнань от 123 тыс руб почти не изменились, а самым дорогим остается Вьетнам — от 152,9 тыс руб.