РФ будет в дальнейшем активно участвовать в работе ШОС и БРИКС — Рябков

Замглавы МИД РФ Рябков заявил о том, что российская сторона ожидает достижения продуктивных договоренностей на предстоящих саммитах ШОС и БРИКС и нацелена на углубление сотрудничества.

Россия рассчитывает, что лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС достигнут значительных результатов в ходе работы предстоящих саммитов этих организаций, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Об этом он сообщил в ходе проведения круглого стола, приуроченного к 25-летию ШОС и 20-летию БРИКС.

Рябков отметил, что Москва заинтересована в сотрудничестве со странами в рамках этих международных платформ.

"Дальнейшее успешное международное позиционирование ШОС и БРИКС, безусловно, отвечает интересам нашей страны. Россия будет и дальше активно участвовать в работе обоих объединений"

— Сергей Рябков

По его словам, РФ заинтересована участвовать в мероприятиях ШОС и БРИКС для "содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира".

"Мы рассчитываем, что договоренности, которые будут достигнуты и сформулированы нашими лидерами на предстоящих уже в ближайшее время саммитах БРИКС и ШОС, приблизят нас всех к достижению этой масштабной цели"

— Сергей Рябков

Напомним, саммит ШОС пройдет в Бишкеке 31 августа – сентября, саммит БРИКС состоится 12-13 сентября в Нью-Дели.