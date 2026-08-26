Вестник Кавказа

Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ в Москве

Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин действительно встретился с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом в Москве.

Встреча директора СВР России Сергея Нарышкина и главы американского ЦРУ Джона Рэтклиффа состоялась в Москве в ходе визита представителя Вашингтона в российскую столицу. Такое заявление сделал сам Нарышкин в беседе с журналистами.

"Встреча состоялась, в этом нет ничего не обычного"

– Сергей Нарышкин

Говоря о повестке встречи, глава российской внешней разведки пояснил, что в ходе беседы с Рэтклиффом поднимались темы, которыми занимаются спецслужбы.

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