Евро подскочил выше 100 рублей

Курс евро в четверг на межбанковском рынке в России поднялся выше отметки в 100 рублей. Доллар приближается к 86 рублям.

Психологическую планку в 100 рублей пробил сегодня курс евро на российском межбанковском рынке, об этом говорят данные торгов.

Так, на 11:01 мск европейская валюта дорожала на 1,69%, достигая 100,006 рубля. Порог в 100 рублей евро преодолел впервые за более чем 5 месяцев, а именно с 19 марта текущего года.

Дорожает и доллар. В тот же момент курс американской валюты на российском межбанковском рынке увеличивался на 1,65% и доходил до 85,79 рубля.

Стоит отметить, что спустя некоторое время, к 11:16 мск, курсы евро и доллара сохраняли эти же позиции.

Почему дорожает евро?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил подорожание евро наряду с долларом общим ослаблением рубля, которое традиционно начинается в августе (за исключением аномального прошлого года, когда рубль постепенно укреплялся все второе полугодие).

"Уже не первый год мы видим такую ситуацию на финансовом рынке, когда к концу лета рубль начинает ослабляться. Обычно это длится до зимы. В этом году, вероятно, эта ситуация повторится. При этом характерно, что сейчас нет каких-либо масштабных факторов, которые влияли бы на ослабление рубля: нефть остается достаточно дорогой, что должно способствовать укреплению российской валюты, экспорт достаточно большой, несмотря на удары по портам РФ и танкерам с российской нефтью", - обратил внимание экономист.

"Скорее всего, рубль сейчас ослабляется из-за интервенций Центрального Банка или Минфина, которые активно закупают иностранную валюту. Рост спроса на валюту со стороны государственных ведомств содействует укреплению курсов и евро, и доллара. Для того, чтобы верстать бюджет, выгоднее более слабый рубль, поскольку в таком случае валютная выручка при расчете на рубли становится больше", - отметил он.

"Для российской экономики в целом ослабление рубля скорее выгодно. Понятно, что для бюджета оно означает рост доходов. Для населения это дополнительный фактор инфляции, но не самый серьезный. Для экспортного бизнеса рост курсов доллара и евро всегда выгоден из-за увеличения валютной выручки в рублях. Для импортеров, напротив, подорожание валют, за которые приобретаются импортные товары, невыгодно, при само по себе расширение импорта приводит к росту спроса на валюту и, как следствие, ослаблению рубля", - заключил Мехти Мехтиев.