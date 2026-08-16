Будущий порт Анаклия станет меньше

Грузинское руководство приняло решение уменьшить масштабы строящегося глубоководного порта Анаклия. В частности, глубина уменьшится с 20,3 до 18 м.

Власти Грузии согласовали изменения в проект глубоководного порта Анаклия, строительство которого ведется на протяжении уже нескольких лет, такое сообщение распространило Национальное агентство по охране окружающей среды.

Они предполагают уменьшение размеров порта. При этом объем дноуглубительных работ уменьшится приблизительно на 30%, а именно с 7,5 до 5,25 млн кубометров. Протяженность подходного канала сократится с 2 тыс до 1,8 тыс м. Гарантированная глубина станет меньше на 2 с лишним метра и будет достигать 18 м. Что касается общей площади морской инфраструктуры, то ее в рамках нового проекта также ждет уменьшение – со 113 до 105 га.

В ведомстве уточнили, что поправки, внесенные в проект, не нуждаются в новом отчете по оценке воздействия, которое будет оказано при его реализации на окружающую среду. Более того, меньший объем работ отразится на количестве выбросов, шума и вибрации, которые неизбежны в ходе строительства.