Вестник Кавказа

FlyArystan возобновит рейсы из Актау в Ереван с декабря

Ереван
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанская FlyArystan вновь запускает рейсы между Актау и Ереваном. Ранее полеты были прерваны из-за высоких расходов на обслуживание.

Казахстанская авиакомпания FlyArystan восстанавливает перелеты по маршруту Актау-Ереван с 16 декабря. 

Рейсы будут выполняться по средам и пятницам, информирует AstanaTV. 

Первые полеты были осуществлены еще три года назад, однако потом авиамаршрут перестал поддерживаться из-за повышенной финансовой нагрузки, связанной с расходами на обслуживание в аэропорту Еревана. 

Отметим, что авиасообщение между Арменией и Казахстаном расширяется с весны. Так, запущены рейсы Астана-Ереван (авиакомпании SCAT и Shirak Avia). Кроме того, FlyOne Armenia поддерживает воздушный мост между Ереваном и Алматы.

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