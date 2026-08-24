FlyArystan возобновит рейсы из Актау в Ереван с декабря

Казахстанская FlyArystan вновь запускает рейсы между Актау и Ереваном. Ранее полеты были прерваны из-за высоких расходов на обслуживание.

Казахстанская авиакомпания FlyArystan восстанавливает перелеты по маршруту Актау-Ереван с 16 декабря.

Рейсы будут выполняться по средам и пятницам, информирует AstanaTV.

Первые полеты были осуществлены еще три года назад, однако потом авиамаршрут перестал поддерживаться из-за повышенной финансовой нагрузки, связанной с расходами на обслуживание в аэропорту Еревана.

Отметим, что авиасообщение между Арменией и Казахстаном расширяется с весны. Так, запущены рейсы Астана-Ереван (авиакомпании SCAT и Shirak Avia). Кроме того, FlyOne Armenia поддерживает воздушный мост между Ереваном и Алматы.