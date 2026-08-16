Грузия экспортировала персиков и нектаринов на $25,4 млн

Власти Грузии отчитались по объемам поставок за рубеж персиков и нектаринов, сезон сбора которых постепенно заканчивается.

В завершающемся сезоне на экспорт из Грузии были отправлены 20,5 тыс т персиков и нектаринов, такое сообщение распространил Минсельхоз страны.

В ведомстве уточнили, что в денежном эквиваленте поставки за рубеж за тот же период, то есть с 1 мая по 25 августа, составили $25,4 млн.

В министерстве добавили, что средняя экспортная цена за килограмм с прошлого года не изменилась и по-прежнему равняется $1,24.

Глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили констатировал скорое завершение сезона сбора персиков.

"Ни один фермер не останется с нереализованным урожаем. Это касается не только персиков, но и других культур"

– Давид Сонгулашвили