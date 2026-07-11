Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган закрепил своей подписью факт создания при Карабахском университете, который действует в Ханкенди, подразделений Стамбульского технического университета.
Академические подразделения Стамбульского технического университета созданы при Карабахском университете, который действует в Ханкенди.
Соответствующее постановление издал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Этот документ опубликован на сайте правительственного печатного органа Resmi Gazete.
Напомним, что в середине июля появилась информация о сотрудничестве Карабахского университета и Стамбульского технического университета. С наступающего учебного года в Карабахском университете стартует реализация программы двойного диплома по инженерным специальностям.