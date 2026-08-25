Вестник Кавказа

Суд в Армении арестовал Кочаряна на два месяца

Суд в Армении арестовал Кочаряна на два месяца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский суд арестовал на два месяца бывшего президента страны, одного из лидеров "партии войны" и зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна.

В Армении суд вынес решение об аресте на два месяца бывшего президента страны, одного из лидеров "партии войны" и зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна. Об этом сообщила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.

"С учетом общественного интереса настоящим сообщается, что Антикоррупционный суд полностью удовлетворил ходатайство следователя, в качестве превентивной меры в отношении Р. К. будет применено заключение под стражу"

- Марина Оганджанян

Само судебное заседание под председательством судьи Саргиса Дадояна началось накануне и продолжилось без непосредственного участия обвиняемого, так как в ночь на 27 августа он был госпитализирован.

По версии следствия, фигурант использовал служебное положение для приобретения ряда объектов по заниженной стоимости. Ему инкриминируется злоупотребление полномочиями, отмывание средств и получение взятки в особо крупном размере. Всего по данному делу задержаны шесть человек, включая сына обвиняемого.

Напомним, Роберт Кочарян занимал пост президента страны в период с 1998 по 2008 годы.

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