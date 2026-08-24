В ОДКБ ответили на вопрос о выходе Армении из организации

Исключение Армении из ОДКБ зависит от решения лидеров стран-участниц на фоне отказа Еревана от фактической работы в блоке, заявил генсек.

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков рассказал о порядке возможного исключения Армении из состава структуры. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

​Он пояснил, что вердикт по данному вопросу выносит исключительно Совет коллективной безопасности ОДКБ, который состоит из верховных главнокомандующих стран-участниц организации.

​"Это решение - за ними. Но я думаю, что всегда при принятии решений нужно учитывать все обстоятельства и моменты"

- Таалатбек Масадыков

​Руководитель структуры уточнил, что Ереван остается участником объединения, хотя прекратил участие в дискуссиях, не направляет сотрудников и три года не платит взносы. При этом он отметил серьезный вклад армянского народа в развитие организации.

​"Вы знаете, мы давно обсуждаем этот вопрос. Де-факто на сегодняшний день Армения не участвует в обсуждении вопросов в рамках ОДКБ, де-факто Армения не посылает своих сотрудников, военнослужащих и сотрудников секретариата ОДКБ на квотные должности, и уже третий год Армения не оплачивает членские взносы. Но де-юре они остаются членами Организации Договора коллективной безопасности"

- Таалатбек Масадыков

Комментируя позицию Еревана, он отметил, что заявления премьер-министра Никола Пашиняна связаны с текущей политической повесткой дня и естественным для политиков процессом ведения дискуссии.

​Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял в парламенте, что выступает за исключение республики из состава ОДКБ, так как это избавит Ереван от необходимости самостоятельно решать вопрос о выходе.