Вестник Кавказа

"Фенербахче" сыграет в основном этапе Лиги чемпионов

"Фенербахче" сыграет в основном этапе Лиги чемпионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ответная встреча квалификации ЛЧ между "Лионом" и "Фенербахче" состоялась во Франции 26 августа. В первой игре команды сыграли вничью.

Футбольный клуб "Фенербахче" пробился в основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27, обыграв по сумме двух встреч французский "Лион".

Первый матч, прошедший на прошлой неделе в Стамбуле, завершился вничью 1:1.

В ответной игре счет открыл на 24-й минуте нападающий турецкой команды Ведат Мурики. На 28-й минуте защитник Арчи Браун удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте нападающий "Лиона" Малик Фофана сократил отставание в счете, однако на большее хозяевам не хватило времени. Итоговый результат – 2:1 в пользу "Фенербахче".

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