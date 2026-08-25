"Фенербахче" сыграет в основном этапе Лиги чемпионов

Ответная встреча квалификации ЛЧ между "Лионом" и "Фенербахче" состоялась во Франции 26 августа. В первой игре команды сыграли вничью.
Футбольный клуб "Фенербахче" пробился в основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27, обыграв по сумме двух встреч французский "Лион".
Первый матч, прошедший на прошлой неделе в Стамбуле, завершился вничью 1:1.
В ответной игре счет открыл на 24-й минуте нападающий турецкой команды Ведат Мурики. На 28-й минуте защитник Арчи Браун удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте нападающий "Лиона" Малик Фофана сократил отставание в счете, однако на большее хозяевам не хватило времени. Итоговый результат – 2:1 в пользу "Фенербахче".