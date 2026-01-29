Дорогу к знаменитому ущелью Джилы-Су заблокировал камнепад

Проезд в популярное у туристов место, ущелье Джилы-Су, временно невозможен в Кабардино-Балкарии: на дорогу сошел камнепад.

Трассу, ведущую к ущелью Джилы-Су, "закрыл" сошедший сегодня камнепад, такое сообщение распространил Минтранс Кабардино-Балкарии.

"В связи со сходом скальных пород (камнепадом) на региональной автомобильной дороге Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су введено временное ограничение движения"

– Минтранс КБР

В ведомстве уточнили, что подрядчик начал работы по расчистке дороги. Спецтехника убирает камни с дорожного полотна, чтобы сделать проезд снова безопасным.

Туристов и местных жителей просят отложить поездки в Джилы-Су до момента, когда дорога будет полностью расчищена.