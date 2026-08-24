Спикер СФ поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой "Адилета" на выборах

От имени председателя Совета Федерации президенту Казахстана было направлено поздравление в связи с победой партии "Адилет" на выборах в Курултай.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с абсолютной победой партии "Адилет" на выборах в однопалатный парламент страны.

Соответствующее заявление было сделано в официальном письме председателя СФ на имя Токаева.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с убедительной победой партии "Адилет" на состоявшихся выборах в Курултай Республики Казахстан"

— Валентина Матвиенко

Она отметила, что такой результат голосования демонстрирует широкую народную поддержку государственной политики, проводимой Токаевым в Казахстане.

По словам Матвиенко, этот курс укрепляет "социально-экономическое развитие страны, сохраняет ее внутреннюю стабильность и рост авторитета на мировой арене".

Представитель Совфеда выразила надежду на "плодотворное взаимодействие российских и казахстанских законодателей" и подчеркнула, что оно "будет всегда оставаться одним из важнейших элементов всего комплекса межгосударственных отношений".

"Надеемся на вашу неизменную поддержку и внимание к парламентскому диалогу. От всей души желаю вам крепкого здоровья и новых достижений на высшем государственном посту на благо Казахстана. Примите уверения в моем самом высоком к вам уважении"

— Валентина Матвиенко

Напомним, в Казахстане 23 августа впервые в истории прошли выборы в однопалатный парламент – Курултай.

Партия "Адилет" получила самое большое количество голосов (свыше 70%) и 110 мандатов.