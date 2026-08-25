Осенняя сессия парламента скоро стартует в Грузии

Парламент Грузии на следующей неделе начнет очередную, осеннюю сессию. Первое пленарное заседание назначено на 1 сентября.

Новая – осенняя – сессия парламента стартует в Грузии через несколько дней.

Первое пленарное заседание состоится во вторник первого сентября.

В его повестку войдут вопросы реструктуризации правительства. В частности, предполагается упразднить Министерство регионального развития. Кроме того, перестанет существовать пост госминистра по координации правоохранительных органов.

В то же время, будет создана новая должность – госминистра по вопросам региональной политики. Уже известно, что ее займет Мамука Мдинарадзе.

Кроме того, правящая партия "Грузинская мечта" намерена внести в парламент законопроект о защите от оскорблений церкви, святынь, исторических героев и национальных ценностей.