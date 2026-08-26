Вестник Кавказа

Иран и Катар обсудили судоходство в Ормузском проливе

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран и Доха обсудили ситуацию в регионе, а также усилия по деэскалации. Также затронуты вопросы судоходства в Ормузском проливе.

Главы МИД Ирана и Катара Аббас Аракчи и Мохаммед бин Абдулрахмана Аль Тани провели встречу в Тегеране. В фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные с ситуацией в регионе, а также усилия по деэскалации и восстановлению судоходства в Ормузском проливе. 

В частности, главы дипведомств затронули вопросы организации временного судоходного коридора через Ормуз, а также совместный проект по разминированию. 

Аль-Тани отметил важность уважения суверенитета и свободы судоходства. Иранская сторона выразила благодарность Катару за дипломатические усилия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.