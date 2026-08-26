В Белом доме рассказали о переговорном процессе с Ираном

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о том, что администрация президента США Дональда Трампа пока не ведет никаких переговоров с Ираном.

Соединенные Штаты в настоящее время не ведут переговоры с Исламской Республикой, такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Об этом она сообщила в ходе интервью американскому телеканалу Fox News.

По словам Левитт, администрация президента Дональда Трампа пока не контактирует с иранцами, поскольку они "не готовы к переговорному процессу".

"В настоящее время переговоры не ведутся, такое положение дел продлится до того, как президент почувствует, что они (Иран - ред.) готовы сесть за стол переговоров и вести серьезные обсуждения"

— Кэролайн Левитт

Как обозначила пресс-секретарь Белого дома, окончательно решение о возобновлении переговоров остается за американским президентом Трампом.