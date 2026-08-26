В Белом доме рассказали о переговорном процессе с Ираном

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о том, что администрация президента США Дональда Трампа пока не ведет никаких переговоров с Ираном.
Соединенные Штаты в настоящее время не ведут переговоры с Исламской Республикой, такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Об этом она сообщила в ходе интервью американскому телеканалу Fox News.
По словам Левитт, администрация президента Дональда Трампа пока не контактирует с иранцами, поскольку они "не готовы к переговорному процессу".
"В настоящее время переговоры не ведутся, такое положение дел продлится до того, как президент почувствует, что они (Иран - ред.) готовы сесть за стол переговоров и вести серьезные обсуждения"
— Кэролайн Левитт
Как обозначила пресс-секретарь Белого дома, окончательно решение о возобновлении переговоров остается за американским президентом Трампом.