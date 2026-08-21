Пашинян пригласил Кобахидзе на COP17

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе на Саммит лидеров, который состоится в рамках COP17 в Ереване в октябре.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян пригласил главу правительства Грузии Ираклия Кобахидзе в Ереван на 17-ю конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP17), такое сообщение распространила пресс-служба правительства Армении.

В нем уточняется, что премьер-министры сегодня провели телефонный разговор. В ходе беседы Никол Пашинян и Ираклий Кобахидзе рассмотрели вопросы повестки стратегических отношений между Ереваном и Тбилиси, обсудили ход двустороннего сотрудничества в различных областях.

Никол Пашинян также затронул тему 17-й конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP17), которая состоится осенью в Ереване. Он пригласил Ираклия Кобахидзе принять участие в Саммите лидеров, который состоится в рамках COP17.

Грузинский премьер, говорится в сообщении, с удовольствием принял приглашение.

Напомним, что COP17 в Ереване стартует 19 октября и будет проходить по 30 октября.