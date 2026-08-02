РФ и страны ОПЕК+ намерены стабилизировать нефтяной рынок

Российская сторона продолжает работу с партнерами по формату ОПЕК+ для обеспечения стабильности нефтяного рынка, рассказала официальный представитель МИД РФ.

Москва активно развивает диалог со странами ОПЕК+ для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что поставки российских энергоресурсов дают возможность партнерам РФ обеспечить рост экономики.

"Продолжаем диалог и совместную работу с партнерами по формату ОПЕК+ по поддержанию стабильности нефтяного рынка. Стабильные и надежные поставки российских энергоресурсов позволяют нашим партнерам обеспечивать устойчивый экономический рост"

— Мария Захарова

Также, по словам официального представителя российского дипведомства, поставки энергоресурсов позволяют "выполнять социальные задачи, бороться с энергетической бедностью и формировать продовольственную безопасность".

Москва считает, что "сотрудничество в энергетической сфере должно строиться на равноправной и недискриминационной основе с учетом интересов потребителей и производителей энергоресурсов", обозначила Захарова.

Кроме того, она решительно осудила "любое внешнее вмешательство в дела других стран" и незаконное использование методов борьбы с конкуренцией на мировом рынке.

У государств есть суверенное право на собственные энергоресурсы, подвела итог Мария Захарова.