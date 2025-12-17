В Дагестане одобрили проект реконструкции пункта пропуска "Тагиркент-Казмаляр”

Проект реконструкции автомобильного пункта пропуска "Тагиркент-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе в Дагестане прошел проверку госэкспертизы.

В Дагестане одобрили проект реконструкции пограничного пункта пропуска "Тагиркент-Казмаляр", положительное заключение выдала Главгосэкспертиза России. Об этом сообщает пресс-служба ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы".

После завершения строительных работ по нацпроекту "Эффективная транспортная система" ежедневный трафик через объект увеличится до 2,4 тыс машин, из которых 1,1 тыс придется на грузовой транспорт. На модернизацию инфраструктуры будет выделено 2,9 млрд рублей.

​Напомним, ранее завершить реконструкцию пункта пропуска "Тагиркент-Казмаляр" планировали до конца 2027 года, но позже сроки перенесли на конец декабря 2028 года.