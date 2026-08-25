Вестник Кавказа

Столица Сирии принимает Международную ярмарку

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столице Сирии Дамаске открылась Международная ярмарка, в которой участвуют около тысячи компаний, организаций, государственных и деловых структур из более 60 стран мира.

В столице Сирийской Арабской Республики Дамаске сегодня начала работу Международная ярмарка, сообщили в МИД страны.

В церемонии ее открытия приняли участие президент Сирии Ахмад аш-Шараа, первая леди Латифа ад-Друби, представители сирийского правительства, а также главы делегаций государств - участников ярмарки.

"В своем выступлении сирийский лидер отметил важную роль ярмарки в восстановлении торгово-экономических связей, привлечении инвестиций и возвращении Сирии в региональное и международное экономическое пространство"

- сообщение

Ярмарка, в которой участвуют около тысячи компаний, организаций, государственных и деловых структур из более 60 стран мира, продлится до 4 сентября, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что стартующая в Дамаске Международная ярмарка откроет новые возможности для торгового и инвестиционного сотрудничества Турции и Сирии: ее посетят глава Минторга страны Омер Болат и делегация турецких предпринимателей.

Турция планирует не только нарастить торговлю с соседней Сирией, но и развивать с ней совместные инвестиции и локальное производство.

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