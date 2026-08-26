Пезешкиан обратился к Ближнему Востоку с мирным посланием

Иранский президент обратился к мусульманским государствам, и отметил, что Исламская Республика не хочет враждовать с соседями, а лишь защищает свои интересы.

Защита своей страны не означает вражды с соседями и мусульманскими народами, такое заявление сделал президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

Об этом он сказал, выступая перед участниками 40-й Международной конференции исламского единства.

По мнению Пезешкиана, "ни одна исламская страна не должна становиться плацдармом для агрессии против другой".

В своей речи он напомнил о том, что это не Иран был зачинщиком конфликта в регионе Ближнего Востока, простые граждане Ирана становились жертвами этой войны.

"Иран не был инициатором войны, но с силой противостоял вторжению. Нам причинили несправедливость, и защита страны — это право любой нации, которым Иран воспользовался"

– Масуд Пезешкиан

При этом он обозначил, что защита собственной территории не означает создание угрозы для территории соседей.

Также президент Исламской Республики назвал "прочный мир и сотрудничество с исламскими странами фундаментальной необходимостью".

"Исламская Республика Иран готова к любому сотрудничеству и взаимодействию в экономической, политической сферах и в сфере безопасности с исламскими странами и соседями"

– Масуд Пезешкиан

Кроме того иранский президент призвал страны региона консолидироваться для того, чтобы вместе противостоять внешним угрозам.

Он обозначил полную открытость Тегерана к диалогу с позиции выстраивания совмсестной региональной стабильности.