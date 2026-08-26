Иран приветствует позицию Китая по санкциям США

В Иране высоко оценили поддержку со сторону Китая, который ранее выступил против санкций со стороны США.

Тегеран приветствует позицию Китая, который выступил против антииранской санкционной стратегии Вашингтона, заявил спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

"Приветствуем принципиальную позицию Китая, отвергнувшего незаконные санкции против Ирана"

– Мохаммад Багер Галибаф

По словам Галибафа, Тегеран и Пекин связаны стратегическим партнерством, а также стремлением к многополярному миру. Связи двух стран не нуждаются в одобрении извне, отметил иранский политик.

В дипведомстве КНР ранее выступили против рестрикций США. Там отметили, что подобные шаги нарушают нормы международного права.