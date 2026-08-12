Стали известны темы саммита БРИКС

В МИД Индии рассказали о том, какие вопросы будут рассмотрены участниками в рамках проведения саммита БРИКС в Нью-Дели в сентябре.

Индийское внешнеполитическое ведомство раскрыло темы предстоящего XVIII саммита БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели.

Как рассказали в МИД, принципы устойчивого развития, укрепление сотрудничества и глобальные вопросы будут рассмотрены участниками мероприятия.

"В саммите примут участие лидеры стран - членов и партнеров БРИКС, а также приглашенные представители других государств в формате "аутрич"

— МИД Индии

В ведомстве отметили, что Индия председательствует в организации уже в четвертый раз — до этого такой опыт у нее был в 2012, 2016 и 2021 годах.

Саммит будет приурочен юбилею – исполняется 20 лет со дня основания БРИКС, говорится в официальном заявлении.

Мероприятие направлено на "дальнейшее укрепление стратегического партнерства БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи".

"На саммите лидеры обменяются мнениями об укреплении сотрудничества внутри БРИКС по общим приоритетам, а также обсудят глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес"

— МИД Индии