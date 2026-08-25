В Ормузском проливе атакован очередной танкер

​Снаряд попал в коммерческий танкер в Ормузском проливе, что привело к возгоранию на борту, при этом пострадавших нет, говорится в сообщении UKMTO.

​В Ормузском проливе в торговое судно попал неизвестный снаряд. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

​В результате инцидента начался пожар, который впоследствии был успешно потушен. Представители британского ведомства подчеркнули, что все члены экипажа находятся в безопасности, а данных о возможном разливе нефти и ущербе окружающей среде не поступало.

​Напомним, накануне европейские страны заявили, что минная угроза в Ормузском проливе полностью не устранена вопреки заявлениям США. Из-за смещения зарядов течениями судоходный трафик в районе заметно снизился, а Великобритания и Франция начали подготовку специальной миссии по защите торговых маршрутов.