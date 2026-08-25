ООН показала неэффективность в урегулировании мировых конфликтов - Гросси

Рафаэль Гросси высказался о неэффективности ООН, подчеркнув, что организация не выполняет свою миссию и не принимает реального участия в урегулировании текущих мировых конфликтов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неэффективности ООН в урегулировании мировых конфликтов. Свою точку зрения он высказал во время выступления в Центре имени Генри Стимсона в Вашингтоне.

"Когда дело доходит до конфликтов мы не видим ООН"

- Рафаэль Гросси

В качестве примеров Рафаэль Гросси привел эскалацию на Ближнем Востоке, а также нестабильность в Южном Судане, регионе Сахеля и Сирии, в которых усилия организации заметны не были.

Глава МАГАТЭ добавил, что ООН уже давно не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию, поскольку организация присутствует повсюду, но ее нет там, где она действительно нужна.