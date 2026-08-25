Вестник Кавказа

Союзники США сомневаются в разминировании Ормуза – СМИ

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Bloomberg: государства, поддерживающие США, полагают, что в Ормузском проливе все еще есть мины, вопреки заявлениям президента Трампа.

Союзники Соединенных Штатов не верят в правдивость заявлений Вашингтона о полном разминировании Ормузского пролива, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что союзники все же считают пролив небезопасным в настоящее время.

Как сообщили источники, они считают, что США удалось добиться только частичного прогресса в вопросе разминирования Ормуза.

По мнению союзников, некоторые мины могли изменить изначальное положение из-за подводных течений.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп утверждал, что Ормузский пролив полностью разминирован и Вашингтон, по его словам, никогда не допустит очередного его минирования.

 

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