Вестник Кавказа

Завершено строительство домов для пострадавших от наводнения в Мамедкале

Завершено строительство домов для пострадавших от наводнения в Мамедкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Окончен процесс возведения новых домов, которые предназначаются для жителей, пострадавших от сильных паводков весной в поселке Мамедкала.

Дома для жителей дагестанского поселка Мамедкала, лишившихся крова из-за апрельских паводков, уже построены, рассказал глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев.

"Сегодня у меня есть повод поделиться с вами особой радостью. Мы завершили строительство нового микрорайона для наших переселенцев в Мамедкале"

– Эльман Аллахвердиев

Он высоко оценил новостройки, обратив внимание на их красоту.

Глава района подчеркнул, что таким образом обеспечено комфортное пространство, где будут жить пострадавшие от разгула стихии.

Церемония вручения ключей, отметил Аллахвердиев, состоится в ближайшее время. Ее проведут глава республики Федор Щукин и премьер-министр.

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