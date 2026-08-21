Израиль остается приверженным мирному плану Трампа по Газе — зампостпреда

Заместитель постпреда Израиля при ООН Ноа Фурман заявила, что руководство страны остается приверженным предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану по урегулированию ситуации в секторе Газа.
"Тем не менее успех остается под вопросом, пока ХАМАС сохраняет свои вооружения. В первую очередь необходимо добиться разоружения. Это было оговорено в плане из 20 пунктов"
- Ноа Фурман
Ранее портал Axios сообщал, что переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Джареда Кушнера выявили сохраняющиеся разногласия и продемонстрировали сложности в мирном урегулировании ситуации в Газе.
Напомним, в октябре 2025 года Израиль и ХАМАС согласовали трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, однако перейти ко второй фазе урегулирования сторонам пока не удалось.