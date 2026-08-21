Вестник Кавказа

Израиль остается приверженным мирному плану Трампа по Газе — зампостпреда

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Израиля сохраняют приверженность мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа, несмотря на заявления палестинской стороны, заявила заместитель постпреда страны при ООН.

Заместитель постпреда Израиля при ООН Ноа Фурман заявила, что руководство страны остается приверженным предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану по урегулированию ситуации в секторе Газа.

​"Тем не менее успех остается под вопросом, пока ХАМАС сохраняет свои вооружения. В первую очередь необходимо добиться разоружения. Это было оговорено в плане из 20 пунктов"

- Ноа Фурман

​Ранее портал Axios сообщал, что переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Джареда Кушнера выявили сохраняющиеся разногласия и продемонстрировали сложности в мирном урегулировании ситуации в Газе.

​Напомним, в октябре 2025 года Израиль и ХАМАС согласовали трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа, однако перейти ко второй фазе урегулирования сторонам пока не удалось.

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