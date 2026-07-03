Азербайджанский боец ММА Асаф Чопуров будет выступать за Россию

Боец ММА Асаф Чопуров принял решение сменить спортивное гражданство на российское – теперь спортсмен, представлявший Азербайджан, будет выступать под флагом России.

Непобедимый боец ММА Асаф Чопуров принял решение сменить спортивное гражданство - теперь ранее представлявший Азербайджан спортсмен, на счету которого 11 побед в 11 поединках, будет выступать под флагом России.

"Я родился в Волгограде и, естественно, вырос там. Поэтому решил представлять страну, которая предоставила мне все возможности для развития. Я благодарен России за все, что она мне дала"

- Асаф Чопуров

Чопуров на азербайджанском языке поблагодарил соотечественников, оказывавших ему поддержку на протяжении всей его карьеры, передает Sputnik Азербайджан.

Асаф Эйваз оглы Чопуров родился в Волгограде в 2001 году, а единоборствами начал заниматься с шести лет. Профессиональную карьеру в ММА он начал в 2023 году, а в октябре 2025 года завоевал титул чемпиона в легчайшем весе. Прозвище бойца — Honey Badger ("Медовый барсук").