В Азербайджане назвали число выявленных в Карабахе историко-религиозных памятников

На освобожденных территориях Азербайджана выявлено более 60 мечетей и других историко-религиозных объектов. Их восстановлением занимается Фонд Гейдара Алиева во главе с Мехрибан Алиевой.

В Азербайджане на освобожденных территориях среди выявленных историко-религиозных памятников насчитывается 67 мечетей, 139 храмов и 192 святилища. Об этом сообщили в Государственном комитете страны по работе с религиозными организациями.

​Отмечается, что в период оккупации 65 из 67 мечетей были полностью уничтожены, а оставшиеся две частично разрушены и приведены в непригодное состояние.

​На данный момент Фонд Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой реализует масштабные проекты по восстановлению историко-религиозного наследия. Ряд мечетей в Шуше и Агдаме уже восстановлен в соответствии с их первоначальным архитектурным обликом.

​Кроме того, построены новые мечети в Зангилане, Гадруте и Суговушане, а в Шуше отреставрирована церковь "Газанчи". В настоящее время строительство новых религиозных объектов продолжается в Шуше, Джебраиле и Физули, передает агентство Report.