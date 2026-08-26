СМИ: Тель-Авив хочет выслать европейских представителей из центра поддержки Газы

Financial Times: Израиль планирует выслать британских и других представителей от ЕС из центра поддержки сектора Газа из-за критики курса, проводимого Биньямином Нетаньяху.

Израиль рассматривает возможность высылки европейских, в том числе британских, представителей из центра поддержки сектора Газа в Кирьят-Гате, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Это решение объясняется тем, что представители распространили критику политики правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как рассказали источники, в течение последних недель Тель-Авив обсуждал идею выдворения представителей Великобритании из Международного центра поддержки Газы, который был создан для мониторинга прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Также, как пишет Financial Times, меры распространялись не только на Британию, но и на Германию, а также Италию.

"Поскольку Израиль ранее уже выслал представителей Испании и Нидерландов, логично было бы ожидать ответной реакции и на ужесточение позиции Лондона"

– источник

Как напомнило издание, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил о возможном запрете на торговлю израильским товарами. Более 140 членов парламента подписали письмо с требованием ввести такой запрет.

Также глава британского МИД Эд Милибэнд осудил строительство поселения E-1 недалеко от Иерусалима, и подчеркнул, что Лондон "не будет стоять в стороне и принимать разрушение решения о "двух государствах для двух народов".