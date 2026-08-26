Иран и Ирак выстраивают новый механизм взаимодействия

Asharq Al-Awsat: Иран и Ирак контактируют по вопросу разоружения проиранских группировок. Стороны прорабатывают детали нового механизма взаимодействия по этому вопросу.
Тегеран направил Багдаду призыв урегулировать внутренние разногласия по вопросу демилитаризации проиранских формирований. Власти ИРИ связались с "Координационной структурой" Ирака для недопущения вооруженного конфликта, передает Asharq Al-Awsat.
По данным СМИ, власти Ирана предложили создать спецкомитеты для обсуждения вопросов передачи вооружений государственным структурам. Как отметил источник, этот шаг позволит избежать конфликтов с властями Ирака.
Сообщается, что Ирак с визитом посетил замглавы канцелярии Верховного лидера ИРИ по международным связям Мохсен Куми. Стороны обсудили формирование нового механизма взаимодействия между двумя странами.