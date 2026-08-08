В Дербенте подвели итоги фестиваля "Нарма"

Масштабный фестиваль "Нарма", прошедший в дагестанском Дербенте, собрал представителей креативных индустрий из множества российских городов, а 56 его событий посетили более 20 тысяч человек.

Третий фестиваль современного искусства "Нарма", который прошел в дагестанском Дербенте, привлек к себе внимание 20 тыс человек - за три дня в городе состоялось 56 событий, сообщила сегодня пресс-служба фестиваля.

"Фестиваль объединил людей, идеи и городские пространства, подарив гостям атмосферу вдохновения и культурных открытий. Участники отметили насыщенную программу, необычные маршруты и возможность по-новому увидеть Дербент через современное искусство"

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Такие проекты по-новому раскрывают культурное наследие Дербента и создают возможности для развития культурного туризма, отметил статс-секретарь - замминистра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Магомед Габибуллаев, передает портал "Это Кавказ".

Фестиваль объединил более 18 городских площадок и художников, кураторов, музыкантов и представителей креативных индустрий из Дербента, Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и других городов России.

Примечательно, что столетиями Дербент был точкой международного обмена товаров, языков и культур на маршруте Великого шелкового пути. Сегодня фестиваль продолжает эту линию, отметил его генеральный продюсер Максим Силенков.