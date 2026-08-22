"Теодор Рузвельт" направится на Ближний Восток

Вашингтон продолжает направлять авианосцы со звучными именами американских президентов на Ближний Восток: в ближайшее время группировку ВМС США в регионе пополнит "Теодор Рузвельт".
Авианосец "Теодор Рузвельт" в течение ближайших недель направится на Ближний Восток, передает CNN.
В регионе кораблю предстоит провести около семи месяцев. Передислокация связана с возможной эскалацией конфликта и международными обязательствами США.
Ранее флотилия США в регионе была усилена авианосцем "Джордж Вашингтон". Он сменит на боевом посту авианосец "Авраам Линкольн".