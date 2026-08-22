Вестник Кавказа

"Теодор Рузвельт" направится на Ближний Восток

"Теодор Рузвельт" направится на Ближний Восток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон продолжает направлять авианосцы со звучными именами американских президентов на Ближний Восток: в ближайшее время группировку ВМС США в регионе пополнит "Теодор Рузвельт".

Авианосец "Теодор Рузвельт" в течение ближайших недель направится на Ближний Восток, передает CNN. 

В регионе кораблю предстоит провести около семи месяцев. Передислокация связана с возможной эскалацией конфликта и международными обязательствами США.  

Ранее флотилия США в регионе была усилена авианосцем "Джордж Вашингтон". Он сменит на боевом посту авианосец "Авраам Линкольн".

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