Отдых в Краснодарском крае значительно подешевеет в бархатный сезон

В РСТ сообщили, что стоимость проживания в отелях на курортах Краснодарского края в предстоящий бархатный сезон может снизиться до 30% на фоне падения продаж.

На курортах Краснодарского края стоимость проживания в отелях в конце летнего сезона может снизиться на 20-30%. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин пояснил, что максимальный дисконт на размещение до 35-40% ожидается в период с 26 августа по 5 сентября из-за массового отъезда родителей с детьми, после чего стоимость немного возрастает, но остается ниже показателей августа.

По данным платформы Bronevik.com, в Дивноморском цены упали на 33% до 5,5 тыс руб за ночь, а в Лазаревском — на 30% до 5,1 тыс руб. На Красной Поляне и в Геленджике стоимость снизилась на 22% и составила 9,8 тыс и 8,9 тыс руб соответственно.

Снижение объемов продаж затронуло и экскурсионные направления. При этом в городах Кавказских Минеральных Вод падение составило не более 3%. В целом на традиционный туристический спрос в текущем году негативно повлияли задержки рейсов и сложности с бензином.

Напомним, ранее на фоне ограничений в работе аэропорта и напряженной ситуации на топливном рынке спрос на бархатный сезон в Сочи упал на 15-25%, что вынудило отельеров начать снижать цены и вводить дополнительные бонусы.