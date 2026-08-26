В ЦАХАЛ назвали причину снижения боеготовности израильских войск

В израильской армии столкнулись с недостатком финансирования. В Генштабе заявили, что это подрывает боеготовность частей.

Глава Генштаба Эяль Замир заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) страдает от нехватки финансирования, что отрицательно сказывается на военных возможностях.

"К сожалению, в эти дни мы сталкиваемся с проблемой, касающейся бюджета ЦАХАЛ. В то время, когда ЦАХАЛ действует на всех фронтах, мы должны справляться с нехваткой средств. Такая ситуация наносит ущерб боеготовности ЦАХАЛ"

– Эяль Замир

По словам Замира, израильские ВС будут поддерживать полную боевую готовность на нескольких направлениях в течение осенних праздников. В частности, ЦАХАЛ планирует усиление в районе Западного берега.

Как отметил начальник Генштаба, армии страны предстоит столкнуться со множеством вызовов. При этом Замир отметил, что не планирует актуализировать вопросы, которые не связаны напрямую с обеспечением безопасности.