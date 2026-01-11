Иран запустит ж/д Чабахар-Захедан в течение трех месяцев

Власти Ирана озвучили планы по запуску ж/д участка Чабахар-Захедан в составе МТК Север-Юг: его планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие три месяца.

Железная дорога Чабахар-Захедан на юго-востоке Ирана, входящая в состав международного транспортного коридора Север-Юг, будет запущена в ближайшие три месяца, рассказала глава Миндорог Исламской Республики Фарзане Садег.

По словам министра, рельсы на железнодорожной линии, расположенной в провинции Систан и Белуджистан, уже полностью уложены.

Чиновница пояснила, что при реализации проекта строители столкнулись с множеством сложностей: так, в том числе, на маршруте понадобилось создать множество тоннелей и мостов.

"Значение этой железной дороги заключается в том, что она соединит международные воды через порт Чабахар с городом Захедан и национальной железнодорожной сетью Ирана"

– Фарзане Садег

Глава Миндорог подчеркнула, что новая железная дорога откроет доступ к международным водам для стран на востоке, западе и юге Ирана, а также в Центральной Азии.

Садег добавила, что запуск новой ж/д поможет также интегрировать морские международные грузоперевозки с системой железных дорог Ирана. Таким образом будет налажен процесс доставки грузов в северную часть страны и обратно.

Кроме того, отметила министр, сокращение длины маршрута будет стимулировать использование Ирана как транзитного маршрута.

Фарзане Садег обратила особое внимание на то, что железная дорога Чабахар-Захедан был построена без участия иностранных специалистов. Она уточнила, что, несмотря на сложную обстановку, процесс строительства шел непрерывно на протяжении последних двух лет.