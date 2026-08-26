Мамука Мдинарадзе уходит из политики

Мамука Мдинарадзе принял решение уйти из политики. Он покидает пост министра по вопросам региональной политики Грузии.

Вице-премьер Мамука Мдинарадзе уходит с должности министра по вопросам региональной политики Грузии. Мдинарадзе также заявил, что завершает политическую карьеру.

"Я принял решение уйти с должности и из политики. Не буду долго говорить: для меня эти десять лет стали десятью годами труда, преданности Родине и больших дел, которые мы делали вместе с друзьями"

– Мамука Мдинарадзе

Политическая карьера 47-летнего экс-министра началась в 2016 году, когда адвокат Мдинарадзе был избран депутатом парламента. Впоследствии Мдинарадзе возглавил СГБ Грузии, а в конце апреля этого года он получил должность госминистра по вопросам координации правоохранительных органов.

Отметим, что ранее Мдинарадзе высказался по делу экс-премьера Ираклия Гарибашвили. Он опроверг утверждения Гарибашвили, который заявил о предложенном Мдинарадзе компромиссном решении, которое сводилось к отказу экс-премьера от политики в обмен на приостановку преследования по новым статьям.