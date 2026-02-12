Минобороны Турции назвало противоречащей добрососедству попытку создать базу БПЛА на острове Родос, и заверило: Анкара продолжит защищать свои права и интересы в регионе.

Анкара не приемлет попытки Греции создать базу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на острове Родос и отмечает, что это противоречит международному статусу острова и нанесет ущерб принципам добрососедства в регионе, говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции, обнародованном сегодня.

"Турция продолжит защищать свои права и интересы в регионе, опираясь на действующие международные соглашения, четко регулирующие статус демилитаризованных островов Греции"

- заявление

В свою очередь в Анкаре назвали "позитивным шагом на пути к отходу от ошибочной практики" решение Афин о передислокации зенитных ракетных комплексов Patriot с острова Карпатос на Крит, говорится в сообщении, передает АЗЕРТАДЖ.

Напомним, ранее мы писали о том, что единой силы, которая бы поддерживала региональную стабильность в Восточном Средиземноморье, нет. Зато есть спорный остров Кипр, разделенный между Турцией и Грецией, Израиль, который ведет войну против Палестины и Ливана, Турция, которая неизменно пытается играть роль главной силы в Восточном регионе, Греция, стремящаяся не уступать Турции, и Франция, которая в последнее время всеми силами пытается попасть в Восточное Средиземноморье.