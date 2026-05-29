Турция в окружении: что нужно Израилю, Франции и Греции на Кипре?

Неспокойный 2026 год отметился еще одной точкой растущей напряженности: Восточное Средиземноморье внезапно становится западней для Турции, вызов которой одновременно решили бросить все ее главные соперники. В центре противоречий и без того спорный регион - остров Кипр. Что происходит на Кипре, кто и почему угрожает безопасности Турции?

Что такое Восточное Средиземноморье и какие у него проблемы?

Восточное Средиземноморье - это регион, который очерчивается границами восточной части Средиземного моря. Страны Восточного Средиземноморья - европейские Турция, Греция и остров Кипр, а также ближневосточные Египет, Израиль, Палестина, Сирия и Ливан. С древних времен этот регион был в эпицентре геополитического соперничества и конфликтов, и XXI век не стал исключением. Причин, лежащих в основе сегодняшней напряженности в регионе, три:

территориальные конфликты, включающие неопределенность вокруг морских и воздушных границ; претензии стран региона на обширные запасы углеводородов; создание новых союзов, нарушающих хрупкий баланс региональной динамики.

Кто главный в Восточном Средиземноморье?

Единой силы, которая бы поддерживала региональную стабильность в Восточном Средиземноморье нет. Зато есть спорный остров Кипр, разделенный между Турцией и Грецией, Израиль, который ведет войну против Палестины и Ливана, Турция, которая неизменно пытается играть роль главной силы в Восточном регионе, Греция, стремящаяся не уступать Турции, и, внезапно, Франция, которая в последнее время всеми силами пытается попасть в Восточное Средиземноморье.

За последние 10 лет Турция значительно укрепила свои позиции в регионе, не в последнюю очередь благодаря растущей военной мощи и оборонной промышленности, что не нравится многим ее соседям, в первую очередь, Греции, Республике Кипр и Израилю. Борьба ведется за обширные газовые запасы, на которые претендуют все четыре страны. И в центре борьбы - остров Кипр.

Почему Кипр в центре конфликта интересов?

С 2011 года Кипр постепенно превращается в крупнейшую газовую провинцию Восточного Средиземноморья: за последние 15 лет у острова было открыто несколько месторождений, в которых, по оценкам, содержится около 400-600 млрд кубометров газа. В 2019 году Республика Кипр стала одним из членов-основателей Восточно-Средиземноморского газового форума, куда вошли Египет, Греция, Израиль, Иордания и Палестина, но не вошла Турция. Однако, несмотря на обширные запасы газа, их добыча до настоящего времени не велась активно, в первую очередь из-за противоречий с Турцией.

Дело в том, что остров Кипр разделен на две части: южную Республику Кипр, которая де-факто контролируется Грецией, и Турецкую Республику Северного Кипра, которую никто, кроме самой Турции не признает. Из-за этого разделения возникли проблемы с определением морских границ, и, как следствие, пониманием того, кому принадлежат газовые запасы Восточного Средиземноморья и где их можно разведывать. Турция обвиняется в незаконной разведке газовых месторождений в кипрских водах, а Анкара, в свою очередь, подвергает критике все энергетические инициативы, которые касаются Республики Кипр, но не включают Северный Кипр. Умеренная напряженность в отношении этого вопроса сохранялась на протяжении нескольких лет, однако в 2026 году все меняется.

Что изменилось?

С началом войны в Иране в марте 2026 года глобальные энергетические рынки начали перекраиваться, и Кипр из потенциального и перспективного газового региона становится одним из важнейших. Споры по поводу морских границ, а значит и возможности заниматься разведкой и добычей газа, усиливаются, увеличивая напряженность и толкая конкурирующие стороны к неизбежному столкновению. С весны 2026 года события развиваются следующим образом:

в апреле министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что государственная трубопроводная компания BOTAŞ начала инженерные работы по прокладке морского газопровода к Северному Кипру. Изначально газ по нему будет отправляться из Турции на Кипр, однако возможность отправлять газ с месторождений Кипра в Турцию тоже в него будет заложена: трубопровод планируется как двунаправленный;

8 июня Франция и Республика Кипр подписали Соглашение о статусе сил, которое допускает потенциальное размещение французских войск на острове;

10 июня Эрдоган обвинил Израиль в попытке дестабилизировать Средиземноморье, имея ввиду стратегическое соглашение о военном сотрудничестве на 2026 год, заключенное Израилем, Грецией и Республикой Кипр в декабре 2025 года;

11 июня министерство обороны Турции обвинило Францию и Кипр в нарушении международного законодательства и попытках спровоцировать напряженность на острове посредством соглашения о военном сотрудничестве.

Зачем Франции Кипр?

Если интересы Греции, Республики Кипр и Израиля в отношении острова Кипр и его территориальных вод понятны, они находятся в одном регионе, то готовность Франции обеспечивать безопасность на разделенной территории, вызывает вопросы.

Впервые в 2026 году Франция пришла на помощь Кипру в начале марта, после того как, предположительно, ливанский дрон ударил по британской базе на юге острова. Тогда Франция отправила в Восточное Средиземноморье авианосец ”Шарль де Голль”, а уже в апреле Париж и Афины подписали соглашение о расширенном всеобъемлющем стратегическом партнерстве, включающее потенциальную возможность размещения французских военных на Кипре. Тогда же президент Франции, Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова поддержать Грецию (включая Кипр) перед лицом любых угроз, имея ввиду, в первую очередь, Турцию.

Однако не только альтруистическое желание помочь Греции служит мотивом для Франции: ее энергетическая компания TotalEnergies наряду с итальянской Eni активно занимается исследованием и разработкой газовых месторождений Кипра.

Как реагирует Турция?

Усиление военной кооперации Греции, Республики Кипр, Израиля и теперь Франции воспринимается Турцией как угроза собственной безопасности и безопасности подконтрольного ей Северного Кипра. И лично Эрдоган, и министерство обороны предупреждает всех участников военных соглашений о том, что страна готова дать жесткий ответ любому, кто нарушит права, Турции или турецких киприотов. И такая возможность у Турции действительно есть: в настоящий момент на Северном Кипре размещено около 50 тысяч турецких военнослужащих.