Турция усиливает давление на проблемный энергокабель Израиль-Кипр-Греция

Проект Great Sea Interconnector, призванный соединить электросети Израиля, Кипра и Греции и интегрировать их с европейской энергосистемой, остается предметом регионального спора и испытывает трудности в реализации.

Проект Great Sea Connector

Great Sea Interconnector (GSI) - это подводный электрокабель, который должен пройти по дну Восточного Средиземноморья и стать одним из самых протяженных и глубоководных в мире. Однако чем дальше продвигается проект, тем очевиднее: его судьба определяется не только инженерными расчетами и финансированием, но и геополитикой, поскольку интересы Греции, Кипра и Израиля в регионе пересекаются с интересами Турции.

GSI, ранее именовавшийся EuroAsia Interconnector, задумывался как решение давней проблемы энергетической изоляции Кипра и как важный элемент будущей европейской энергетической архитектуры. Кипр - член ЕС, и подключение острова к европейской энергосистеме рассматривается в Брюсселе в качестве одного из важных шагов к построению энергетического союза.

По данным Еврокомиссии, первая очередь соединения должна была связать Кипр и Грецию через Крит, а затем проект предполагал подключение Израиля. В открытых источниках стоимость кабеля оценивается примерно в 1,9 млрд евро, а протяженность — более чем 1200 км; при этом значительная часть финансирования должна была поступить из фондов ЕС. Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что проект имеет статус проекта общего интереса и является одним из ключевых энергетических коридоров, которые Брюссель считает стратегическими для завершения энергетического союза.

Для Никосии участие в проекте имеет принципиальное значение. Кипр остается единственной страной ЕС, не подключенной к электросетям других государств союза, а значит, уязвим с точки зрения устойчивости энергоснабжения и цены для потребителей. В Брюсселе подчеркивают, что интерконнектор GSI должен не только положить конец энергетической изоляции острова, но и повысить стабильность электросети, расширить интеграцию рынков и облегчить подключение возобновляемой генерации. Для Израиля проект также важен как потенциальный маршрут экспорта электроэнергии и как инфраструктура, способная укрепить энергетические и политические связи с Европой.

Позиция Турции по GSI

Серьезным препятствием для реализации GSI является растущая геополитическая напряженность в регионе. Кипр, Греция и Израиль не только сотрудничают в энергетике, но и выстраивают военный альянс. Израиль имеет разногласия с Турцией из-за Сирии, Газы и Ливана. Кипр и Греция - из-за греческих островов в Эгейском море и турецкого Северного Кипра. Периодически Афины и Анкара находятся в шаге от войны, которая сдерживается их членством в НАТО.

Анкара рассматривает Восточное Средиземноморье как зону национальных интересов и последовательно оспаривает любые морские инициативы, которые игнорируют ее права. Летом 2024 года Турция помешала проведению геофизических измерений у острова Касос, направив в район военные корабли. После этого работы фактически застопорились. Турецкая сторона подчеркивает, что рядом с ее территориальными водами не может осуществляться никакая активность без ее согласия. Афины настаивают на том, что для прокладки кабеля по международному праву разрешение Турции не требуется, поскольку речь идет не о добыче ресурсов и не о земляных работах, а о строительстве линии электропередач на морском дне.

В регионе Восточного Средиземноморья до сих пор не определены многие морские границы и экономические зоны, в связи с чем любое инфраструктурное решение немедленно приобретает политический оттенок. Греция не имеет соглашения о разграничении морских пространств с Турцией и Ливией, а Кипр не признается Анкарой как государство. Морской договор Турции и Ливии 2019 года Афины считают незаконным, также его не признают в ЕС. У Греции есть соглашение о морских границах с Египтом, которое не признает Турция, а турецко-ливийский договор оспаривается Кипром, Грецией и Израилем.

Дополнительный вес противостоянию придает внутренняя турецкая повестка. В Анкаре готовится законопроект, связанный с концепцией "Голубой родины". Доктрина, основанная адмиралами Джемом Гюрденизом и Джихатом Яйджы, нацелена на расширение присутствия Турции в Черном, Эгейском и Средиземном морях до масштабов, существовавших во времена Османской Империи. Если концепцию "Голубая родина" институционализируют, Турция на законодательном уровне получит обоснования своим претензиям в этих регионах.

Турецкие эксперты прямо связывают будущий закон с необходимостью "защищать права и интересы турецкой нации", а также с желанием устранить правовые разрывы между отдельными нормами и придать морской политике Турции более жесткую юридическую форму. На фоне этого район, где должен пройти интерконнектор GSI все отчетливее воспринимается не только как зона энергетического проекта, но и как участок символического и правового утверждения турецких прав на морские территории.

Кипр колеблется

На геополитические трудности Great Sea Interconnector наслаиваются вопросы финансирования, пересмотр графика и неопределенность по срокам. По словам министра энергетики Кипра Михаэля Дамианоса, проект может потребовать дополнительных средств, если проверка подтвердит резкий рост расходов. Он заявлял, что Кипр и Греция ожидают результатов исследования Европейского инвестиционного банка, который должен определить, не превысила ли стоимость первоначальные прогнозы.

"Если проект окажется дороже, то существует два или три различных способа решить эту проблему", — сказал Дамианос, добавив, что речь может идти о поиске новых инвесторов или увеличении участия ЕИБ. При этом он признал, что если сумма окажется значительно выше, "придется искать дополнительные источники финансирования".

Задержка в сроках реализации GSI уже серьезная. Проект должен был быть завершен еще к концу 2023 года. Французская компания Nexans, задействованная в кабельной части проекта, уже пересматривала график поставок, а сроки реализации сдвинулись на следующее десятилетие. Подводные испытания кабеля были завершены успешно, однако это не сняло главного вопроса — когда именно проект выйдет из затянувшейся стадии подготовки и кто в итоге оплатит его удорожание.

Коррупционная составляющая проекта тоже усилила его уязвимость не меньше, чем турецкое давление и финансовые споры. Европейская прокуратура начала расследование возможных преступлений в связи с Great Sea Interconnector, сосредоточившись на периоде до продажи проекта кипрской EuroAsia Interconnector греческому оператору ADMIE. Следователи проверяют, как компания-инициатор EuroAsia, не имевшая достаточного опыта в энергетике, смогла получить поддержку правительства Кипра и многомиллионный грант ЕС. Сомнения вызывает также вопрос, почему возникла необходимость выхода ее владельца из проекта и последующей продажи доли ADMIE почти за 48 млн евро. В поле зрения прокуратуры находятся высокопоставленный кипрский политик, его родственники, чиновник Еврокомиссии и кипрские госслужащие.

Отдельный пласт проблем связан, как ни странно, с позицией страны-участницы проекта, которая должна быть заинтересована в его реализации. Это Кипр. Если ранее Никосия активно поддерживала GSI как жизненно важный для безопасности поставок проект, то позднее в кипрском руководстве появились сомнения в его экономической целесообразности. В сентябре 2025 года министр финансов Макис Керавнос публично говорил, что имеет два независимых исследования, согласно которым проект "в нынешних условиях не является жизнеспособным".

Эти слова вызвали раздражение в Афинах, где премьер-министр Кириакос Мицотакис и глава МИД Йоргос Герапетритис не раз подчеркивали, что проект будет реализован и имеет стратегическое значение для всего региона. В ответ Никосия оказалась под двойным давлением: с одной стороны — Греции и ЕС, ожидающих ясных обязательств, с другой — собственного финансового расчета, который делает участие в столь дорогом проекте политически чувствительным.

Брюссель настаивает

На этом фоне вмешательство Европейского инвестиционного банка и Еврокомиссии приобретает особую роль. В середине мая 2026 года европейский комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен завил о "кристально ясной" приверженности ЕС проекту и подчеркнул, что Еврокомиссия выделила на GSI 658 млн евро в виде грантов и политической поддержки. По его словам, электрокабель должен положить конец энергетической изоляции Кипра, стабилизировать рынок и снизить цены на энергию. Встречи представителей ЕС, Кипра и Греции с ЕИБ, по имеющимся данным, были направлены на то, чтобы дать проекту новый импульс и понять, возможна ли его перезагрузка в нынешних условиях.

GSI - не единственный энергетический проект, который Европа хочет реализовать с участием Греции, Кипра и Израиля. Уже много лет обсуждается проект газопровода EastMed, нацеленный на доставку газа с израильских месторождений. В июне пройдут очередные консультации в формате 3+1 с участием представителей Греции, Кипра, Израиля и США. Так же, как и GSI, EastMed наталкивается на противодействие Турции, имеет проблемы с финансированием и сложности с точки зрения геологических особенностей дна моря между Кипром и Критом.