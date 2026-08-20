Метро в Баку изменит режим работы на время матча "Карабаха"

Бакинский метрополитен сегодня вечером будет функционировать по усиленному графику – в столице Азербайджана состоится матч Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и "Твенте".

Изменения внесут сегодня в режим работы Бакинского метро, пишут азербайджанские СМИ.

Они связаны с проведением матча плей-офф Лиги конференций УЕФА между ФК "Карабах" и нидерландской командой "Твенте".

В частности, как пишет Report, станция метро "Гянджлик" будет функционировать в усиленном режиме. При необходимости на линию выпустят дополнительные поезда, составы уже подготовлены. На станции также будет дежурить дополнительный персонал.

Особые меры также реализуют на станциях метро "Нариман Нариманов" и "28 Мая".

Напомним, что матч "Карабах"-"Твенте" стартует сегодня в 20:00 по бакинскому времени (19:00 мск). Он пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.