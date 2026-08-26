В МИД РФ рассказали о способах борьбы с санкциями

Официальный представитель МИД РФ заявила о том, что Москва не приемлет практику применения односторонних мер, которые противоречат ООН, и будет добиваться отмены санкций с заинтересоваными странами.

Россия выступает против практики применения односторонних мер, противоречащих уставу ООН, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Так она прокомментировала вторичные санкции США против Ирана.

Захарова подчеркнула, что Москва намерена координировать с Ираном и другими заинтересованными государствами меры по противодействию "очередной незаконной инициативе".

"Как известно, Россия категорически не приемлет практику применения односторонних, незаконных, принудительных мер, противоречащих уставу ООН. Мы будем координировать с иранскими коллегами и другими заинтересованными странами усилия по противодействию очередной незаконной инициативе в данной сфере"

— Мария Захарова

Она отметила, что Россия и страны-союзницы продолжат добиваться исключения санкционного давления из международного правового поля.

Это давление, по словам Марии Захаровой, превратилось "в настоящий инструмент сведения счетов, наказания неугодных Западу стран".