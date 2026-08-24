Пашинян: Еревану интересен импорт азербайджанской электроэнергии

Армения заинтересована в импорте электроэнергии из Азербайджана, такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян.
Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы на брифинге.
Как рассказал председатель правительства Республики Армения, страна в настоящее время обсуждает с рядом стран возможности импорта электроэнергии.
Комментируя встречу представителей Армении и Азербайджана в Лачине, он отметил, что такая возможность обсуждалась и с азербайджанской стороной.
"Есть разные режимы подачи электроэнергии. Иногда бывает, что у стран есть избыток, иногда – потребность. Учитывая инвестиции Армении в сферу искусственного интеллекта, нам нужно понимать: если возникнет необходимость, есть ли возможность импортировать электроэнергию откуда-либо, в том числе из Азербайджана?"
— Никол Пашинян
Кроме того, этот вопрос достаточно подробно обсуждается с Грузией, Турцией и Ираном, такое рассказал Пашинян.
Отметим, ранее в Лачине представители министерства энергетики Азербайджана и ОАО "Азерэнержи", а также представители министерства территориального управления и инфраструктур Армении и армянской компании "Оператор электроэнергетической системы" провели встречу.
Она была посвящена вопросам энергетического партнерства Баку и Еревана, в частности, возможному экспорту электроэнергии между двумя странами.