Пашинян: Еревану интересен импорт азербайджанской электроэнергии

Армянский премьер заявил о том, что власти страны обсуждают со странами-партнерами возможности импорта электроэнергии. Среди этих стран он также назвал Азербайджан.

Армения заинтересована в импорте электроэнергии из Азербайджана, такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы на брифинге.

Как рассказал председатель правительства Республики Армения, страна в настоящее время обсуждает с рядом стран возможности импорта электроэнергии.

Комментируя встречу представителей Армении и Азербайджана в Лачине, он отметил, что такая возможность обсуждалась и с азербайджанской стороной.

"Есть разные режимы подачи электроэнергии. Иногда бывает, что у стран есть избыток, иногда – потребность. Учитывая инвестиции Армении в сферу искусственного интеллекта, нам нужно понимать: если возникнет необходимость, есть ли возможность импортировать электроэнергию откуда-либо, в том числе из Азербайджана?"

— Никол Пашинян

Кроме того, этот вопрос достаточно подробно обсуждается с Грузией, Турцией и Ираном, такое рассказал Пашинян.

Отметим, ранее в Лачине представители министерства энергетики Азербайджана и ОАО "Азерэнержи", а также представители министерства территориального управления и инфраструктур Армении и армянской компании "Оператор электроэнергетической системы" провели встречу.

Она была посвящена вопросам энергетического партнерства Баку и Еревана, в частности, возможному экспорту электроэнергии между двумя странами.