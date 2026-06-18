В СКФО обновят три национальных парка

Вскоре три национальных парка Северо-Кавказского федерального округа России получат обновленную туристическую инфраструктуру – работы предстоят в Тебердинском, Кисловодском парках и в Приэльбрусье.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ приняло решение обновить туристическую инфраструктуру в трех национальных парках Северного Кавказа - Тебердинском, Кисловодском и в Приэльбрусье, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.

"В частности, в Тебердинском национальном парке обновят экспозиции в информационном визит-центре на центральной усадьбе"

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В Кисловодском нацпарке установят входную группу в Минералогический сад, высадят новые деревья, кустарники и цветники, разместят каменные глыбы и валуны для создания сада камней, а также смонтируют арт-объекты, а в Приэльбрусье построят визитно-информационный центр "Вершины Приэльбрусья" и обустроят дорожно-тропиночную сеть для удобного доступа к комплексу, передает портал "Это Кавказ".

Все работы будут завершены до конца текущего 2026 года, новый отбор заявок от других нацпарков страны Минприроды проведет в конце 2026 года, отмечается в сообщении.

До 2030 года на развитие нацпарков страны предусмотрено 25 млрд рублей, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.