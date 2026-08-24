Трамп выводит Сирию из изоляции спустя 50 лет

США исключили Сирию из списка государств-спонсоров терроризма.

Решение Вашингтона отменить статус "спонсора терроризма" для Сирии стало наиболее символичным и резонансным после свержения президента Башара Асада. В прошлом году президент Дональд Трамп де-факто снял политические санкции с Сирии, пожав руку новому лидеру Ахмеду аш-Шараа. Однако формально Сирия как государство и группировка "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация), чьим лидером являлся аш-Шараа, оставались в запретной зоне для США.

Накануне госсекретарь Марко Рубио объявил о формальном исключении Сирии из списка спонсоров терроризма после завершения обязательного 45-дневного уведомления Конгресса. Одновременно США убрали из реестра террористов ХТШ. В Вашингтоне объяснили шаг действиями и обязательствами сирийских властей "полностью дистанцировать Сирию от актов международного терроризма".

Решение Белого дома означает устранение одного из последних системных барьеров на пути к экономической реинтеграции страны в мировое сообщество. Статус спонсора терроризма ограничивал иностранную помощь США, экспорт вооружений и товаров двойного назначения, осложнял финансовые операции и создавал риски для банков, инвесторов и зарубежных компаний, работавших с Дамаском. Теперь в американском списке "спонсоров терроризма" остаются лишь Куба, КНДР и Иран.

От Асада к аш-Шараа

Отношения Дамаска и Вашингтона были конфликтными задолго до сирийской гражданской войны. Сирия попала в американский список спонсоров терроризма в 1979 году, при президенте Хафезе Асаде, поскольку тот поддерживал ряд палестинских и ливанских вооруженных группировок и находился в союзе с противником Америки в "холодной войне" в лице СССР. В дальнейшем кризисы наслаивались один на другой. Сирийское присутствие в Ливане, противостояние Асада с Израилем, поддержка "Хезболлы", тесные связи с Ираном и подавление протестов 2011 года сделали невозможным нормализацию отношений Дамаска и Вашингтона..

При Башаре Асаде США сочетали санкции с ограниченными контактами. После начала войны Вашингтон требовал отставки Асада, ввел широкий санкционный режим, а в 2020 году запустил "закон Цезаря", направленный против сирийских властей и иностранных структур, сотрудничающих с ними. Американские военные при этом сохраняли присутствие на северо-востоке Сирии, сотрудничали с курдскими формированиями из YPG и вели борьбу против запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Одновременно США - и при Обаме, и при Трампе, и при Байдене - пытались свергнуть Асада либо руками оппозиции, либо собственными военными ударами по сирийским базам.

Свержение Башара Асада в конце 2024 года вооруженной оппозицией, ведущую роль в которой играли аш-Шараа и ХТШ, устранило головную боль для США. Дональд Трамп признал, что смена власти случилась благодаря влиянию Турции, называя Реджепа Тайипа Эрдогана победителем. Однако, несмотря на победу над своим врагом и союзником другого американского врага - Ирана, - юридические сложности мешали Вашингтону иметь свободу рук в САР. Дело в том, что ХТШ была связана с еще одной запрещенной в России террористической организацией "Аль-Каида", чье название для каждого американца напрямую ассоциируется с терактами 11 сентябре 2011 года.

Ситуацию частично смягчал тот факт, что сам аш-Шараа еще в 2016 году публично разорвал связи с глобальной террористической сетью. Тем не менее лоббистам дружбы США с Сирией еще предстояло доказать, что с новым Дамаском можно иметь дело, поскольку его связи с террористами остались в прошлом. Однако Трамп решил-таки установить связи с Аш-Шараа и преуспел.

Маневр Трампа

В июне 2025 года Белый дом начал демонтаж широкого санкционного режима против Сирии. Затем американские власти предприняли шаги по отмене ограничений в отношении ХТШ и лично Ахмеда аш-Шараа. Летом 2026 года Трамп уведомил Конгресс о намерении исключить Сирию из перечня государств-спонсоров терроризма, и уже 24 августа процедура была завершена.

Первым политическим прорывом между США и Сирией стала встреча Трампа и аш-Шараа в Эр-Рияде 14 мая 2025 года. Это был первый контакт такого уровня между лидерами США и Сирии за четверть века: последняя встреча американского президента с сирийским руководителем состоялась в 2000 году, когда Билл Клинтон общался с Хафезом Асадом в Женеве. Во встрече участвовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подключился по телефону.

После переговоров с молодым сирийским коллегой (аш-Шараа - 43 года, Трампу - 80 лет) Трамп дал понять, что рассматривает сирийского лидера не как неизбежного противника, а как партнера, которому предоставляется шанс. Американский президент прямо говорил, что изменить позицию по Сирии его убедили именно Эрдоган и саудовский наследный принц. Для аш-Шараа встреча в Эр-Рияде означала международную легитимацию: бывший командир вооруженной оппозиции получил прямой канал связи с Белым домом.

Следующим этапом сближения стал визит аш-Шараа в Соединенные Штаты в ноябре 2025 года. Он встретился с Трампом в Белом доме — впервые с момента независимости Сирии в 1946 году сирийский лидер посетил американскую президентскую резиденцию. Трамп добился подключения Дамаска в международную коалицию против ИГИЛ и обсудил дальнейшее смягчение санкций, восстановление Сирии и нормализацию ее отношений с Израилем.

Роль Эрдогана

Турция стала главным игроком в Сирии после Асада и как следствие основным проводником между новым Дамаском и Вашингтоном. Делу помогало то, что Эрдоган обладал не только тесными связями с аш-Шараа, которого он защищал от Асада и которому помог взять Дамаск, но и дружескими контактами с Трампом.

Именно Турция вместе с Саудовской Аравией сыграла заметную роль в организации эр-риядского знакомства Трампа с аш-Шараа и в убеждении США начать снимать санкционные ограничения. Для Вашингтона Анкара выполняет функцию канала влияния на новую сирийскую элиту, особенно в сфере безопасности, строительства армии и борьбы с остаточными террористическими сетями.

При этом Турция, выступая проводником и окном для США в Сирию, несет определенные риски. Дело в том, что поддержка сирийской армии и строительство военных баз в Сирии беспокоит Израиль. ЦАХАЛ то и дело наносит удары по арабской республике. Каждый раз Трампу приходится улаживать конфликт Эрдогана и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Израиль как шлагбаум

Израильский вопрос остается самым сложным ограничителем в американо-сирийском сближении. Аш-Шараа неоднократно заявлял, что не стремится к войне с Израилем, однако вопрос Голанских высот, израильские удары по сирийской территории и опасения Тель-Авива по поводу Турции делают устойчивую нормализацию крайне трудной. Трамп хочет присоединить Сирию к Авраамовым соглашениям, однако оккупация Голан, которую Трамп признал частью Израиля в свой прошлый срок, мешает этому.

Поведение Израиля время от времени раздражает и самого Трампа. После недавнего удара Израиля по авиабазе Абу-Духур на севере Сирии спецпосланник Трампа по Сирии Том Баррак сообщил, что Израиль не предупредил США о готовящейся операции. Он назвал ситуацию "серьезной и тревожной" и допустил, что удар мог быть попыткой "спровоцировать Турцию" на силовой ответ. По его словам, американская разведка не обнаружила признаков того, что турецкие силы действительно готовились занять атакованный объект. Баррак также подчеркнул, что Израиль, по его оценке, не допустит закрепления Турции в Сирии, если сочтет это угрозой собственной безопасности. При этом он напомнил о сохраняющемся споре вокруг Голан: Израиль продолжает контролировать высоты, хотя их статус оспаривается в рамках резолюций ООН.

Таким образом, исключение Сирии из американского списка — не финал, а начало нового и весьма непростого этапа восстановления отношений двух стран. США получают возможность влиять на восстановление Сирии через инвестиции, финансовые институты, борьбу с терроризмом и дипломатические каналы. Дамаск обретает новую порцию легитимности, шанс преодолеть десятилетия изоляции и свободу рук при взаимодействии с иностранным бизнесом, опасавшимся санкций США. Однако успех всего проекта по выстраиванию полноценных отношений США и Сирии будет зависеть не только от поведения аш-Шараа и воли Трампа, но и от способности Вашингтона удержать баланс между Турцией и Израилем.